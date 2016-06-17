نبيه: الأهلي أقرب للدوري حسابيا.. وهذه رسالتي لكهربا وباسم مرسي

قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر إن حسابيا بطولة الدوري لم تحسم بعد لصالح الأهلي الذي يعتبره أقرب للأهلي.

ويتفوق الأهلي بخمس نقاط عن الزمالك قبل ثلاث مباريات تتبقى له ضد الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري قبل القمة.

وأضاف نبيه عبر قناة الحياة "الدوري مازال في الملعب لأن الفارق خمس نقاط ومازال تسع نقاط متبقون في عمر المسابقة".

وتابع "حسابيا الأهلي أقرب للدوري لأنه المتصدر بخمس نقاط عن الزمالك".

وأشار نبيه "رسالتي لمحمود عبد المنعم (كهربا) هي أن وجوده مطلوب في منتخب مصر الفترة المقبلة، لابد أن يعمل من أجل ذلك".

"أما باسم مرسي لابد أن يعمل كثيرا من أجل أن يكون موجود في منتخب مصر الفترة المقبلة".

واستبعد الثنائي من منتخب مصر في مواجهة تنزانيا التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0 في تصفيات أمم إفريقيا.