انتهت كوبا أمريكا - أمريكا 2-1 الإكوادور

متابعة حية ومباشرة لأولى مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا بين الإكوادور وأمريكا على ملعب سينشري لينك فيلد بمدينة واشنطن.

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ق21 يسجل كلينت ديمبسي الهدف الأول لأمريكا والثالث له في البطولة برأسية رائعة بعد كرة عرضية. (شاهد الهدف)

ق51: يطرد الحكم أنطونيو فالنسيا من الإكوادور وجونز من أمريكا بعد اشتباكهما. (شاهد الطرد)

ق65: زارديس يسجل الثاني لأمريكا بعد صناعة ديمبسي. (شاهد الهدف)

ق72: الأول للإكوادور من جملة رائعة من ركلة حرة، مهدها أيوفي إلى أرويو ليشعل المباراة. (شاهد الهدف)

ق74: إينر فالنسيا يهدر رأسية خطيرة كادت تأتي بالتعادل.