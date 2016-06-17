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انتهت كوبا أمريكا - أمريكا 2-1 الإكوادور

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انتهت كوبا أمريكا - أمريكا 2-1 الإكوادور انتهت كوبا أمريكا - أمريكا 2-1 الإكوادور

متابعة حية ومباشرة لأولى مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا بين الإكوادور وأمريكا على ملعب سينشري لينك فيلد بمدينة واشنطن.

اضغط هنا لمتابعة تشكيل الفريقين ودقيقة بدقيقة للمباراة

ق21 يسجل كلينت ديمبسي الهدف الأول لأمريكا والثالث له في البطولة برأسية رائعة بعد كرة عرضية. (شاهد الهدف)

ق51: يطرد الحكم أنطونيو فالنسيا من الإكوادور وجونز من أمريكا بعد اشتباكهما. (شاهد الطرد)

ق65: زارديس يسجل الثاني لأمريكا بعد صناعة ديمبسي. (شاهد الهدف)

ق72: الأول للإكوادور من جملة رائعة من ركلة حرة، مهدها أيوفي إلى أرويو ليشعل المباراة. (شاهد الهدف)

ق74: إينر فالنسيا يهدر رأسية خطيرة كادت تأتي بالتعادل.

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