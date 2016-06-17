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محافظ قنا: تشغيل محطة مياه الحلمية بنجع حمادى خلال يومين

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محافظ قنا: تشغيل محطة مياه الحلمية بنجع حمادى خلال يومين محافظ قنا: تشغيل محطة مياه الحلمية بنجع حمادى خلال يومين
قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن حريق محطة مياه شرب الحلمية بمدينة نجع حمادى محدود جدا، وقع نتيجة تطاير شرر أثناء لحام إحدى المواسير بالمحطة إلى مواسير أخرى حديثة الدهان، ما تسبب فى اشتعال محدود للنيران بها.

وأضاف الهجان أن قوات الإطفاء تمكنت من إخماده خلال دقائق معدودة، لافتا إلى أن العمل بالمحطة مستمر ولا يوجد بها أى تلفيات جراء الحريق، على أن يتم تشغيلها خلال يومين لتدخل حيز التشغيل لتغذية منطقة الساحل والمناطق المجاورة بمدينة نجع حمادى.

كانت النيران قد نشبت ظهر اليوم فى محطة مياه الحلمية بمدينة نجع حمادى وانتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق إلى مكان المحطة فى محاولة لإخماد الحريق قبل أن يمتد للمبانى المجاورة.

وأفاد مصدر مسئول أن حريق نشب فى محطة مياه شرب الحلمية، التى من المقرر تشغيلها لتغذية عدد كبير من مناطق مدينة نجع حمادى التى بها ضعف بمياه الشرب، وانتقلت قوة أمنية بقيادة اللواء رضا طلب، مساعد مدير أمن قنا، والعميد أشرف حسن، مأمور المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>- نشوب حريق بمحطة مياه شرب فى نجع حمادى بقنا
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