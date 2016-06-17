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اخبار اليمن .. ولد الشيخ يجتمع مع الأطراف اليمنية ووزير خارجية الكويت

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اخبار اليمن .. ولد الشيخ يجتمع مع الأطراف اليمنية ووزير خارجية الكويت اخبار اليمن .. ولد الشيخ يجتمع مع الأطراف اليمنية ووزير خارجية الكويت
قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن أن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة فى الكويت شهدت مجموعة من الاجتماعات التى تطرقت إلى أبرز محاور المرحلة المقبلة بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وقال ولد الشيخ فى تقريره عن محادثات اليوم أنه اجتمع فى جلسة رباعية مع رؤساء وفد اليمنية ووفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى كما عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين مباحثات موسعة لمناقشة أكثر الطرق فاعلية لتحقيق انجاز فى هذا الملف.

وأضاف المبعوث الأممى فى تقريره الذى أورده فى صفحته على الفيسبوك أنه أجتمع مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت وأطلعه على أبرز تطورات الأيام الأخيرة.. كما أجرى لقاء مطولا مع سفراء الدول الثمانية عشرة الداعمين للعملية السلمية وقد عبروا عن دعمهم المتواصل لجهود الأمم المتحدة وا صرارهم على مساعدة اليمن واليمنيين لتخطى هذه المرحلة الدقيقة.
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