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جنايات القاهرة تجدد حبس عضو بحزب البناء والتنمية 45 يوما

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جنايات القاهرة تجدد حبس عضو بحزب البناء والتنمية 45 يوما جنايات القاهرة تجدد حبس عضو بحزب البناء والتنمية 45 يوما
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس "أحمد.م.م" عضو بحزب البناء والتنمية 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 408 لسنة 2015.

ويواجه عضو حزب البناء والتنمية اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، والدعوة إلى تعطيل العمل داخل مؤسسات الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "أحمد.م.م" مدرس بحوزته مجموعة من الكتب من تأليف الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية.

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