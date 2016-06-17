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ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص فى مدينة فاقوس بالشرقية

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ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص فى مدينة فاقوس بالشرقية ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص فى مدينة فاقوس بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أمس الخميس، من ضبط مصنع فى مدينة فاقوس يعمل دون ترخيص وتحفظت على 4 طن مستحضرات تجميل به تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد تحرير المحضر رقم 5584 جنح قسم فاقوس لسنة 2016، ضد "أحمد س ف" 38 سنة صاحب مصنع مستحضرات تجميل بندر فاقوس، وذلك لإدارة مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وتم تحريز 20 برميل مواد خام زنة الواحد 200 كجم و35 كرتونة كريم بشرة، و25 كرتونة جيل شعر، و 5 كراتين شاور جيل، و3400 عبوة فارغة أحجام مختلفة، و3000 غطاء للعبوات أحجام مختلفة، بإجمالى أوزان 4 طن.

مستحضرات تجميل (1)

مستحضرات تجميل (2)

مستحضرات تجميل (3)

مستحضرات تجميل (4)

مستحضرات تجميل (5)

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