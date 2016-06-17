الداخلية تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على معاون مباحث الدرب الأحمر

قالت وزارة الداخلية، أنه أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمنطقة سوق السلاح بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، إشتبه فى أحد الأشخاص وطلب منه إبراز بطاقة تحقيق الشخصية إلا أنه رفض.

وأشارت فى بيان لها، أنه وأثناء إصطحاب الشخص للقسم فوجئ الضابط بحضور شخص آخر تعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة أسفل العين اليسرى وجرح قطعى أسفل الأذن، حيث تم نقل الضابط للمستشفى لتلقى العلاج .

وأوضح البيان، أنه تم ضبط الشخصين وإصطحابهما لقسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ، و تبين أن الاول هو "م. أشرف" صاحب محل إكسسوارات، والثانى والده المتهم بالتعدى على الضابط .

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