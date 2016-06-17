"الكهرباء" تدرس إلغاء غرامة سرقة التيار مقابل تركيب العدادات الكودية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تدرس إلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية وذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إلغاء محاضر سرقات التيار ستكون مرتبطة بقيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضعهم، حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.

وقال المصدر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض آثرية ، أو بحرم الطريق ، أو أرض ملك للدولة ، أو مخالف لشروط الطيران المدنى ، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة لضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

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