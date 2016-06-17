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ضبط 12 طن أرز احتكرها التجار و3 أطنان ياميش مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط 12 طن أرز احتكرها التجار و3 أطنان ياميش مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط 12 طن أرز احتكرها التجار و3 أطنان ياميش مجهولة المصدر بالقاهرة
نجحت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية، من ضبط 12 طن أرز احتكرها التجار بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

وضبطت شرطة التموين 3 طن ياميش مجهولة المصدر، و445 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير 435 قضية لأصحاب محال لعدم الإعلان عن قوائم الأسعار.

وشدد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومحتكرى الأرز.

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مصر 365

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