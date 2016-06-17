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سمير غطاس: الأحزاب الحالية فروع لشركات والديمقراطية غائبة عنها

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سمير غطاس: الأحزاب الحالية فروع لشركات والديمقراطية غائبة عنها سمير غطاس: الأحزاب الحالية فروع لشركات والديمقراطية غائبة عنها
قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن عزوف أهل النخبة المصرية عن المشاركة الحزبية، له علاقة بالأحزاب نفسها لأن أغلبها أن لم يكن كلها ليست أحزاباً تلبى الحد الأدنى من أحلام النخبة، فلا هى لها جذور وقاعدة اجتماعية واسعة ولا لها برنامج مميز.

وأضاف "غطاس" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" :" بمتابعة برامج أغلب الأحزاب نجد تداخل شديد، ولا يوجد شئ يميز حزب عن آخر ولا نجد من يعبر عن تيارات سياسية أو قوى اجتماعية واضحة وصريحة .. والأهم من ذلك هو غياب الديمقراطية عن هذه الأحزاب السياسية وهو ما يؤدى إلى نفور النخبة عن المشاركة السياسية".

وتابع "غطاس": "هذه الأحزاب هى أحزاب عائلات أو فروع لشركات وبالتالى لا يوجد متسع من مكان لمشاركة النخبة فى هذه الأحزاب إلا لبعض الساقطين من هذه النخبة للعب دور تكميلى أو تزيينى أو خدمى داخلها لتكميلها أو للتخديم على رئيس الحزب الذى هو فى نفس الوقت هو مالك الحزب".

وعن تجاربه الحزبية السابقة، قال "غطاس": "فى فترة الشباب شكلنا أحزاب سياسية سرية لأنه لم يكن من المسموح فى ذلك الوقت بتشكيل أحزاب غير الحزب الواحد أو ما سمى بالاتحاد الاشتراكى الذى تحول إلى الحزب الوطنى، ولدى سنة سيئة اضطررت فيها للمشاركة فى حزب، بعتذر عنها، وتقريباً حذفتها من حياتى وتاريخى وعدت لمكانى الطبيعى والأصلى بأن أكون مثقفاً وسياسياً محترفاً، ولكن مستقلاً ".

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