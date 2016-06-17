محافظ الأقصر يصادر "توك توك" يقوده طفل بالطريق السريع فى القرنة

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء أمس الخميس، جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة قام خلالها بمصادرة "توك توك" كان يقوم بالسير على الطريق السريع، ويقوده طفل عمره 8 سنوات، فقام المحافظ بإصدار توجيهاته بالتحفظ الفورى على التوك توك.

يأتى ذلك تنفيذا للقرارات التى كان المحافظ قد قام بإصدارها بمنع سير الـ"توك توك" فى مدينة الأقصر ومدينة البياضية ومدينة الطو ومدينة طيبة ومدينة القرنة ومدينة أمنت ومدينة إسنا وكذلك فى الطرق السريعة والطرق الرئيسية، وشدد القرار على أنه فى حالة ضبط التوك توك فى الأماكن المحظور السير بها سيتم التحفظ عليها إدارياً لمدة شهر.

كما قام المحافظ بتفقد سير العمل فى مشروع إنشاء محطة مياه القرنة الجديدة، التى يجرى إنشاؤها بتكلفة 165 مليون جنيه لخدمة أهالى مركز ومدينة القرنة والمناطق المجاوره لها، والمنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لها قريباً.

وأصدر بدر توجيهاته بالاستقادة من الكوبرى القديم لمنطقة السنانية بعد أن تم بناء الكوبرى الجديد لخدمة منطقة محطة المياه ليكون السير على الكوبرى الجديد والقديم اتجاهين.

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