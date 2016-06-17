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اخبار سوريا .. دبلوماسيون أمريكيون"منشقون"ينتقدون سياسة أوباما فى سوريا

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اخبار سوريا .. دبلوماسيون أمريكيون"منشقون"ينتقدون سياسة أوباما فى سوريا اخبار سوريا .. دبلوماسيون أمريكيون"منشقون"ينتقدون سياسة أوباما فى سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الخميس أن دبلوماسيين أمريكيين تجمعوا فى اطار مجموعة "منشقين" وأرسلوا مذكرة دبلوماسية تتضمن انتقادات لسياسة الرئيس باراك أوباما إزاء النزاع الدائر فى سوريا.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس يتعلق بمعلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بشأن هذه المذكرة الدبلوماسية، أكد المتحدث باسم الوزارة جون كيربى وجود "مذكرة منشقة اعدتها مجموعة من موظفى الوزارة تتعلق بالوضع فى سوريا".
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