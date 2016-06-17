استياء أهالى قرية مشطا بسوهاج بعد قرار نقل موقف السيارات خارج المدينة

تسود حالة من الاستياء بين أهالى قرية مشطا بمركز طما بمحافظة سوهاج وقرى المجلس القروى بمركز طما بعد قرار رئيس الوحدة المحلية بطما بنقل موقف السيارات بالمدينة إلى مكان بعيد خارج حدود المدينة، وهو ما يمثل تكلفة مادية إضافية على المواطنين الذين يضطرون الى استخدام التوك توك لتوصيلهم للموقف ويشكو المواطنون من عدم انتظام خدمة سيارات السرفيس التى وعدت الوحدة المحلية بتشغيلها لنقل الركاب إلى المدينة، بل واختفاؤها تماما وتفاقمت الأزمة بعد حل مشكلة موقف قرى المدمر والذى كان يشغل مكان الموقف القديم مع سيارات مشطا، حيث تم توفير مكان بديل لهم داخل المدينة، ما أسهم فى زيادة حالة الاستياء لدى الأهالى الذين طالبوا بالمساواة.

يقول فى البداية مخيمر عبد الرحيم من أبناء مشطا إن المواطن البسيط يكلفه مشوار إلى مدينة طما ما يقارب من عشرة جنيهات على الأقل ذهاب وعودة وهو ما لا نطيقه.

وأكد الدكتور أحمد طلعت أبو دومة من أبناء مركز طما أن القرار مجحف بحقوق أبناء هذه القرى وكلها من القرى الكبيرة فى مركز طما، مطالبا المحافظ للتدخل لتصحيح خطا الوحدة المحلية ومساواتهم بباقى القرى.

ويرى صلاح زين العابدين من أبناء قرية كوم العرب أن الأمر سيزداد سوءا مع بدايات الدراسة وانتقال الطلاب والمدرسين، ما يمثل عبئا على الأسرة كلها.

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