استشارى طب نفسى: الصيام يعلمك يقوى إرادتك ويجعلك مسيطرًا

الصيام يعلمنا هذا هو سره ونحن فى أيام شهر رمضان المباركة، تظهر فوائد عديدة للصيام، فهو يعلم الصائم الكثير من القيم، ويربى شخصيته ويهذبها.

الدكتور أمجد العجرودى استشارى الطب النفسى ومدير المركز الإقليمى للصحة النفسية، أكد أن الصيام له فوائد نفسية وتربوية كثيرة، ولعل من أهمها أنه نوع من التحكم التدريب على الإدارة، وتقوية الإرادة، فهو يتغلغل فى الشخصية والنفسية ليصلحهما.

وتابع استشارى الطب النفسى: "يحفزنا الصيام على مقاومة الشهوات والرغبات التى تمتلكنا، وتسيطر على نفسيتنا وأفعالنا، وهو بالطبع ليس مجرد امتناع عن تناول الطام والشراب بل هو تحكم فى كل شهوة وكيفية إدارتها بشكل قوى، ما له فوائد عظيمة على نفسية الإنسان الصائم".

وأشار الدكتور أمجد العجرودى إلى أن التحكم فى النفس وتقوية قوة "السيطرة" عند الصائم هى من أهم فوائد الصيام مؤكدًا أن ذلك يعزز فرص تغيير الشخصية إلى الأفضل، فهو يقوى من التحكم والسيطرة على النفس وكذلك القدرة على الاختيار.

وتابع: "التفكير فى الخضوع لقوة أكبر من القوى الإنسانية يجعل الصائم يمارس عبادة الصيام وهو مطمئن ولديه نوع من الراحة النفسية، فالصيام يبعد القلق النفسى عن الإنسان، ويجعله أكثر ثقة على أنه على صواب وهو يمارس هذه العبادة، فهو يطمئن النفس ويؤثر إيجابيًا على الحالة النفسية بشكل عام".

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