اخبار امريكا .. أوباما يلتقى ولى ولى العهد السعودى اليوم‭ ‬ بالبيت الأبيض

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيلتقى الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى اليوم الجمعة حيث سيبحثان قضايا تشمل الصراعات فى الشرق الأوسط بما فى ذلك الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقوم الأمير محمد بزيارة للولايات المتحدة تهدف لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين والترويج لخطة تقلص اعتماد المملكة على إيرادات النفط، وسيعقد اجتماع اليوم فى البيت الأبيض، وقال إريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض إن الاجتماع سيتيح فرصة لمناقشة قضايا تشمل الصراعات فى سوريا واليمن و"تعاوننا مع السعوديين فى الحملة ضد الدولة الإسلامية".

وعبر مسؤولون أمريكيون من قبل عن عدم ارتياحهم إزاء الحملة العسكرية التى تقودها السعودية ضد الحوثيين فى اليمن والتى تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إنها أسفرت عن خسائر كبيرة بين المدنيين، وذكرت رويترز الأسبوع الماضى أن الأمم المتحدة أزالت التحالف بقيادة السعودية فى اليمن من قائمة سوداء تضم من ينتهكون حقوق الأطفال بعد ضغوط مكثفة من الرياض.

والتقى الأمير محمد أمس مع مجلس الاقتصاد الوطنى فى إدارة أوباما لمناقشة خطة السعودية لإجراء إصلاحات اقتصادية تقلص اعتمادها على النفط بحلول عام 2030. وعقد الاجتماع بحضور وزير الخزانة الأمريكى جاك لو ووزير الطاقة إرنست مونيز ووزيرة التجارة بينى بريتزكر.

وقال البيت الأبيض فى بيان بعد الاجتماع "رحب المسؤولون الأمريكيون بتعهد السعودية بالإصلاح الاقتصادى وأكدوا على رغبة الولايات المتحدة بأن تكون شريكا أساسيا فى مساعدة السعودية على تطبيق برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي."

ومن المقرر أن يلتقى الأمير محمد الذى يشغل أيضا منصب وزير الدفاع مع نظيره الأمريكى آشتون كارتر فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

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