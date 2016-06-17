احمِ طفلك من الحر.. الرضاعة الطبيعية أفضل وسيلة للتعامل مع أمراض الصيف

تخاف الأمهات فى الصيف على أطفالهن خاصة حديثى الولادة ولا يعرفن كيف يعتنين بهم، وتبدأ التساؤلات تراود عقلهن، هل طفلى يشعر بالعطش، بكاؤه المستمر بسبب الحر، وكيف أتعامل معه؟

ويجيب الدكتور ناصر أبو شحاتة، استشارى طب الأطفال، وحديثى الولادة قائلاً: "الأطفال هم أكثر الفئات التى تتضرر من ارتفاع الحرارة، خاصة الأقل من 6 أشهر، وتعتبر الرضاعة الطبيعية هى أفضل الطرق لتعويض الرضيع عما يفقدوه من السوائل، لأن 75% من تكوين لبن الأم ماء".

وأضاف: "لبن الأم يحتوى على أجسام مناعية تقوى من الجهاز المناعى للطفل، وتحميه من كثير من الأمراض على مدار حياته، لهذا يجب أن ترضع الأم الطفل حتى يشبع تمامًا، وهى فترة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة حسب عمر ووزن الطفل".

وأشار الدكتور "أبو شحاتة" إلى ضرورة إرضاع الطفل وقت شعوره بالجوع فى الصيف، وليس مرة كل ساعتين كما يعتقد البعض، مضيفًا: "لابد من عدم الخروج بالطفل خلال فترة الظهيرة حتى لا يتأثر بالحر الشديد، وإن كانت هناك ضرورة فينصح بارتداء ملابس قطنية بالكامل حتى تمتص العرق، مع أهمية ارتداء قبعة كبيرة حتى تحمى الطفل، ويمكن اختيار نظارة شمسية مناسبة لحماية العينين".

ونصح "أبو شحاتة" الأمهات بأهمية اختيار واقى شمس مناسب لأطفالهن الأكبر من 6 شهور، حيث تتوفر أنواع جديدة من الكريمات لا تتسبب فى حدوث مشاكل بالجلد وتوضع على الوجه والأنف واليدين والقدمين ويفضل عدم تعرض الطفل للشمس عمومًا ما بين 10 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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