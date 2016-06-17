رئيسة وحدة محلية: "الحكومة خصصتلى موتوسيكل ولو ادونى حمار هركبه"

قالت فوزية عبد الحميد محمود رئيس وحدة طوخ القراموص المحلية مركز أبو كبير محافظة الشرقية، إنها تذهب إلى عملها بالدراجة البخارية التى خصصتها الدولة لى كرئيسة وحدة محلية، مضيفة "ولو خصصولى حمار هركبه وأذهب به للعمل".

وأضافت فوزية عبد الحميد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها تعمل رئيس وحدة منذ 4 أشهر ومنذ استلامها للعمل وجدت أقساما بالوحدة غير موجودة وتسبب إهدارا للمال العام فأنشأت قسم للحجز الإدارى يقوم بتحصيل تكاليف الإزالات التى تنفذها الوحدة على نفقة المواطن الخاصة، وهذا كان يؤدى إلى إهدار مال عام كما أنشأت قسم للإشغالات، والذى كان مكلف به مشرفى القسم الهندسى وهذا كان يؤثر على أداء المشرفين بالقسم الهندسى بالسلب.

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