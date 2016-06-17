إخراج بطارية صلبة من مريء رضيع بمستشفى المجاردة العام

البطارية بعد إستخراجها من حلق الطفل

تمكن فريق طبي بمستشفى المجاردة العام، بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة والجراحات المجهرية د. محمد عبدالله القرني من استخراج بطارية صلبة من مريء طفل يبلغ من العمر سنتين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير بالنيابة سعيد بن مداوي الاحمري مبيناً أن الطفل أحضر لطوارئ المستشفى من قبل اسرته بعد ملاحظة عدم قدرته على البلع وتناول الطعام بشكل جيد وأثناء المعاينة وعمل الفحوصات اللازمة، تَبَيّن وجود جسم غريب في المريء، وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وعمل له منظار تحت تأثير المخدر العام.وأضاف الاحمري بأن الفريق الطبي نجح باستخراج الجسم الغريب من مريء الطفل الملاصق للأنسجة حيث كان عبارة عن بطارية صلبة مما استدعى متابعة المريض في العناية المركزة حتى استقرت حالته واستطاع الاكل والشرب، وبهذا شدد الدكتور "القرني" بضرورة مراقبة الأطفال وعدم العبث واللعب بالأجسام الغريبة الصلبة والحادة بعيداً عن رقابة الأهالي حفاظاً على سلامتهم.

الأشعة تكشف وجود جسم غريب