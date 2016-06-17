أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرياض تنقل سديس الأفلاج إلى الإمارات

Google+ Print

تلقى المقيم الباكستاني سيف الدين عرضاً من أحد رجال الأعمال بدولة الإمارات وذلك بعد خبر انفردت به "الرياض" تحت عنوان (باكستاني يؤم المصلين بمسجد في الأفلاج بصوت الشيخ السديس)؛ حيث لقي الخبر انتشارا واسعاً وتم تناقله عبر مواقع التواصل؛ ليتلقى بعدها سيف الدين عرضاً من أحد رجال الأعمال بدولة الإمارات، وهو عبارة عن نقل كفالته مع تأمين سكن له ولعائلته وصرف مرتب شهري مقابل إمامة الصلاة بأحد مساجد الإمارات، بدورها "الرياض" التقت بالمقيم الباكستاني (33) عاما وكشف سر تلقيده صوت إمام الحرم الشيخ عبدالرحمن السديس وأفاد بأنه من المحبين للشيخ السديس ومن المعجبين بصوته منذ طفولته عبر شاشة التلفاز وكان أثناء ترتيله القرآن يحاول تقليد صوت الشيخ حتى حفظ كتاب الله تعالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية