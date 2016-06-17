الرياض تنقل سديس الأفلاج إلى الإمارات

تلقى المقيم الباكستاني سيف الدين عرضاً من أحد رجال الأعمال بدولة الإمارات وذلك بعد خبر انفردت به "الرياض" تحت عنوان (باكستاني يؤم المصلين بمسجد في الأفلاج بصوت الشيخ السديس)؛ حيث لقي الخبر انتشارا واسعاً وتم تناقله عبر مواقع التواصل؛ ليتلقى بعدها سيف الدين عرضاً من أحد رجال الأعمال بدولة الإمارات، وهو عبارة عن نقل كفالته مع تأمين سكن له ولعائلته وصرف مرتب شهري مقابل إمامة الصلاة بأحد مساجد الإمارات، بدورها "الرياض" التقت بالمقيم الباكستاني (33) عاما وكشف سر تلقيده صوت إمام الحرم الشيخ عبدالرحمن السديس وأفاد بأنه من المحبين للشيخ السديس ومن المعجبين بصوته منذ طفولته عبر شاشة التلفاز وكان أثناء ترتيله القرآن يحاول تقليد صوت الشيخ حتى حفظ كتاب الله تعالى.