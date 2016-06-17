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عيادة للإقلاع عن التدخين في حوطة سدير

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فتح مستشفى حوطة سدير عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين بمركز صحي حوطة سدير، وذلك بإشراف طبيب ذي خبرة في برامج مكافحة التدخين، وممرض مؤهل من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة. وأكد مدير مستشفى حوطة سدير، الأستاذ عبد الله بن إبراهيم البخيِّت، لـ"الرياض" جاهزية عيادة الإقلاع عن التدخين لاستقبال المراجعين، مشيرا إلى أن آلية العلاج تتم وفق برنامج مكافحة التدخين والذي يقدم خدماته العلاجية والتوعوية والاستشارية في كل ما يتعلق بالتدخين وأضراره وطرق مكافحته، ومساعدة العازمين على الإقلاع عن التدخين وفق خطة علاجية تتضمن متابعة الحالات، وتقديم الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي والعلاج . وأضاف أن عيادة مكافحة التدخين مبادرة محبة يقدمها القطاع الصحي بحوطة سدير للمجتمع، لاحتواء وتشجيع المدخنين ومساعدتهم لتحقيق رغباتهم، كونهم جزءا مهما من نسيج المجتمع ويعوّل عليهم الكثير، إذ تتيح فرصة للحد من الهدر في الصحة والمال.

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