أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

علماء باكستان يؤيدون إجراءات المملكة في مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن والخليج

Google+ Print

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتب معاليه بجدة أمس زعيم جمعية علماء الإسلام في باكستان مولانا فضل الرحمن والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً لأداء مناسك العمرة ، وزيارة المسجد النبوي.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بالضيف الكريم، والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية ، ومؤكداً أهمية مد جسور التواصل مع جميع العاملين في مجال الدعوة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وأثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في باكستان في مختلف مجالات العمل الإسلامي ، معبراً عن شكره وتقديره لجهود الجمعية المباركة في خدمة الدعوة إلى الله، وحرصه على التعاون مع الوزارة .

من جانبه ، أبدى فضيلة الشيخ فضل الرحمن تأييده، وعلماء باكستان للإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن، والخليج، وحرص جمعية علماء الإسلام على المحافظة على أمن الحرمين الشريفين الذي أساسه أمن المملكة العربية السعودية، وأن المحافظة على الحرمين الشريفين، والدفاع عنها من المبادئ العشرة لجمعية علماء الإسلام، وأثنى على ما يقوم به الملك سلمان بن عبدالعزيز من جهود لترسيخ الوحدة الإسلامية .

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من وسائل العمل المشتركة التي تسهم في نشر المنهج المعتدل الذي يقوي أهل السنة والجماعة بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، ويسهم في رفعة المسلمين، والتعاون المأمول فيما بينهم .

تجدر الإشارة أن هذه الزيارة، وهذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع علماء العالم الإسلامي، والمفتين، ورؤساء الجمعيات، حيث يحظى هذا اللقاء بين مسؤولي جمعية علماء باكستان ومسؤولي الوزارة بما يحقق مزيداً من التطوير وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية