سلطان بن سلمان يلتقي رؤساء الجمعيات المهنية السياحية

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة في الرياض اجتماعا مع رؤساء الجمعيات المهنية السياحية الثلاث حضره فيصل بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، فيصل بن عبدالله المطلق رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وسطام بن احمد البلوي رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.

وخلال الاجتماع الذي شهده عدد من مسؤولي الهيئة، اطلع الأمير سلطان على سير العمل في هذه الجمعيات وما تحقق خلال الفترة الماضية، كما استعرض سمو الرئيس العقبات التي تواجه الجمعيات.

وأكد سموه على أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل في هذه المرحلة على احتضان الجمعيات وتمكينها من الانطلاق في إطار المنهجية التي أعلنتها الهيئة وضمن هيكلية إدارية ثابته وصولا إلى استقلال هذه الجمعيات المهنية ومباشرتها لعملها ضمن منهجية "التمكين ثم الانحسار" الإدارية التي التزمتها الهيئة منذ عام 1425هـ والهادفة إلى تهيئة القطاعات ومن ثم استقلاليتها. وذلك ما تسعى الهيئة لتطبيقه مع الجمعيات المهنية لتتولى مهام الإشراف على القطاعات التي تمثلها كل جمعية.

وأوضح الأمير أنه وبناء على نص قرار مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء هذه الجمعيات فإن احتضان الهيئة لهذه الجمعيات تستغرق ثلاثة أعوام، وقال إننا حريصين على تمكين هذه الجمعيات من الاستقلال الكامل قبل انتهاء هذه المدة وذلك بعد أن تتحقق مرحلة التمكين لتأتي مرحلة انحسار دور الهيئة لصالح الشركاء المؤهلين.

مؤكدا أن دعم هذه الجمعيات ومعالجة كافة العقبات التي تواجهها يأتي ضمن عمل الهيئة الدائم الذي تلتزم بها منذ نشأتها للتكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وشدد الأمير سلطان على حتمية مشاركة الجمعيات في إدارة الأنشطة السياحية باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص مثلما تشارك الهيئة مع المستفيدين من المواطنين في مراقبة هذه الأنشطة. معتبرا أن هذه المشاركة التزام قطعته الهيئة على نفسها منذ الاجتماع الثاني لمجلس إدارتها عام 1421هـ برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله وإقرار منهجية الشراكة، كما أن العمل مع القطاع الخاص يتسق مع رؤية المملكة 2030 وضرورة تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020 إذ إن الهيئة تعول على أن يكون لهذه الجمعيات دور محوري، خاصة أن هذه الجمعيات الثلاث صدرت من الدولة بشكل استثنائي وتجريبي لتكون نموذجا للجمعيات المهنية الأخرى. وأكد الأمير سلطان على التزام الهيئة بتهيئة كل المتطلبات لتكوين الجمعيات العمومية وصولا لانتخابات مجالس الإدارة بنزاهة وعلى أساس الكفاءة، لتصل إلى ممارسة كافة مهامها الاشرافية على القطاعات الفرعية التي تهتم بها.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 27 رجب 1435هـ الموافق 26 مايو 2014م على إنشاء الجمعية السعودية لمرافق الإيواء والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين والجمعية السعودية للسفر والسياحة، وقد أصدرا الأمير سلطان قرارا بتشكيل مجلس الإدارة بشكل سنوي خلال سنوات الاحتضان الثلاث، والدورة الحالية تمثل الدورة الثانية لهذه الجمعيات.