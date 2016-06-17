وزير الحج والعمرة يوصي بتجويد الخدمات لتحقيق تطلعات القيادة

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، مراكز خدمات المعتمرين في منطقة المدينة المنورة، واطلع على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، ووقف على أداء لجان المراقبة والمتابعة المعنية بجودة الخدمات ومتابعتها وتطويرها.

وقدّم الدكتور بنتن في ختام الجولة الشكر لجميع منسوبي فرع وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة على جهودهم، مؤكداً أهمية تطوير الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بخدمة المعتمرين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بأداء قطاع الحج والعمرة والعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن مراكز خدمات المعتمرين تتولى استقبال شكاوى وملاحظات المعتمرين والتعامل معها ومعالجتها بصفة فورية، وقد قدمت منذ انطلاق موسم العمرة، حزمة من الخدمات تمثلت في إرشاد 30 ألف معتمر، وتنفيذ 12 ألف خدمة استعلام الكتروني على مدار الساعة عبر مراكزها المنتشرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.