أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الحج والعمرة يوصي بتجويد الخدمات لتحقيق تطلعات القيادة

Google+ Print

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، مراكز خدمات المعتمرين في منطقة المدينة المنورة، واطلع على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، ووقف على أداء لجان المراقبة والمتابعة المعنية بجودة الخدمات ومتابعتها وتطويرها.

وقدّم الدكتور بنتن في ختام الجولة الشكر لجميع منسوبي فرع وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة على جهودهم، مؤكداً أهمية تطوير الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بخدمة المعتمرين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بأداء قطاع الحج والعمرة والعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن مراكز خدمات المعتمرين تتولى استقبال شكاوى وملاحظات المعتمرين والتعامل معها ومعالجتها بصفة فورية، وقد قدمت منذ انطلاق موسم العمرة، حزمة من الخدمات تمثلت في إرشاد 30 ألف معتمر، وتنفيذ 12 ألف خدمة استعلام الكتروني على مدار الساعة عبر مراكزها المنتشرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية