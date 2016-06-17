«السعودي الألماني» يرسم البهجة على وجوه الأطفال في «يوم اليتيم العربي»

من فعاليات يوم اليتيم العربي التي نظمها «السعودي الألماني»

رسم المستشفى السعودي الألماني البسمة في وجوه الأطفال خلال برنامج نظمه ضمن فعاليات "يوم اليتيم العربي"، ونظمت إدارة العلاقات العامة في المستشفى فعاليات حضرها مدير عام ايتام الرياض والمدير العام في المستشفى عبدالفتاح حسنين ومدير التشغيل بالمستشفى الدكتور عبد العزيز الخنين.

وقدم "السعودي الألماني" بطاقات كشف مجاني لكل طفل على قسمي (الأطفال والأسنان)، وتوالت فقرات البرنامج بقصيدة وطنية للشاعر سعد السهلي، تلاها انشودة (وطني الحبيب) قدمها أبناء دار الحضانة ـ وقدمت مجموعة من الأطفال برامج متنوعة، ثم تم توزيع ثم الهدايا والجوائز على جميع الأيتام المشاركين.

وقال المهندس صبحي بن عبدالجليل البترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أنه يجدر بكل شخص أن يفكر بالطفل اليتيم، مؤكدا حرص المستشفى على التواصل مع جميع شرائح المجتمع شهريا لنؤكد إمكانياتنا الاجتماعية كما أثبتنا جدارتنا طبيا يدكم بيدنا ولنرسم البسمة على وجه اليتيم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا ونحذو حذو حكومتنا الرشيدة التي تدعم وتساند أبناء الوطن الغالي عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية والجمعيات الخيرية التي تبذل جهودا كبيرة والعمل الخيري يعتبر مقياسا لحضارة المجتمع وكما حثنا ديننا الحنيف على الوقوف بجانبهم ومساندتهم.

من جانبها شكرت كاملة الحسن مديرة العلاقات العامة بالمستشفى ومنسقة الحفل جميع من ساهم في إنجاح الحفل، وهو ما يؤكد على ترابط المجتمع السعودي وفق قيمه المستمدة من الشرع الحنيف، مشيرة إلى استمرار "السعودي الألماني" في دعم كافة شرائح المجتمع ضمن دوره الرائد في برامج المسؤولية الاجتماعية.