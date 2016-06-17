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نيابة الحوامدية تأمر بحجز طالب حاول تسريب امتحان الفلسفة على "فيس بوك"

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نيابة الحوامدية تأمر بحجز طالب حاول تسريب امتحان الفلسفة على "فيس بوك" نيابة الحوامدية تأمر بحجز طالب حاول تسريب امتحان الفلسفة على "فيس بوك"
أمرت نيابة الحوامدية برئاسة المستشار رامى منصور بحجز طالب 24 ساعة، لضبطه داخل لجنة امتحان الثانوية العامة، خلال تصوير ورقة الأسئلة أثناء إجراء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، واعترافه بارتكاب الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى قد تلقى إخطاراً من العميد عصام فتحى مأمور قسم الحوامدية، بضبط طالب أثناء قيامه بتصوير امتحان علم النفس والغش من هاتف محمول وتسريب الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأثناء تحرير محضر بالواقعة أثار الشغب داخل اللجنة وحاول تعطيل سير الامتحانات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول اتهامه بمحاولة تعطيل الامتحانات، ومحاولة تسريب مادة الفلسفة والغش من هاتف محمول ضبط بحوزته داخل أحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالحوامدية.

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