خبر في الجول - كوفي يعتذر عن أمر واحد.. وطلب من الزمالك

اعتذر محمد كوفي مدافع الزمالك على عدم سفره مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى نيجيريا حيث مواجهة إنيمبا في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وامتنع كوفي عن السفر بسبب أزمة مستحقاته بجانب تقديمه لشكوى في اتحاد الكرة تفيد بفسخ تعاقده. (التفاصيل)

لكن في ساعة مبكرة من يوم الجمعة جد جديدا.. فقد اجتمع كوفي مع نصر عزام المستشار القانوني للزمالك وتوصل الثنائي لاتفاق يرضي كل الأطراف.

وعلم FilGoal.com أن كوفي حصل على وعد بحل مشاكله الخاصة بنسبة المشاركة في الموسم الماضي التي تم خصمها منه.

وبرر كوفي طلبه أنه غاب عن المباراة بسبب طلب من الجهاز الفني بحصوله على إنذار ثان حتى لا يغيب عن مباراة الأهلي في الموسم الذي توج به فريقه بلقب الدوري.

كما طلب كوفي رفع الخصومات عنه في مكافآت التتويج بكأس مصر العام الماضي بالإضافة إلى باقي مستحقاته في الموسم الجاري.

وقدم مدافع الزمالك اعتذارا عن عدم سفره مع الفريق والموقف الذي قام به بعدم الرد على مكالمات الجهاز الفني.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد شن هجوما حادا على محمد كوفي.

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