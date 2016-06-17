محافظ دمياط يمد قوافل السلع الغذائية بالارز لتوصيله للمواطن بسعر 4.5

قامت قوافل السلع الغذائية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتوصيل الأرز للمواطنين بسعر 4.5، تحت اشراف اللواء ممدوح طه محمود السيد رئيس مركز ومدينة دمياط وذلك بقري كفر حميدو وطبل والرطمة والعنانية والبصارطة والشعراء والسنانية والبستان.

ووجه الدكتور اسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، بامداد القوافل بالارز وبيعه بسعر الجملة، مشيدا بما تقدمه هذه القوافل من دعم لمحدودى الدخل ونجاحها في الوصول إلى القرى الصغيرة والمناطق الداخلية الاكثر احتياجا.

محافظ دمياط يكلف بمتابعة أوزان أسطوانات الغاز