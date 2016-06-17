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محافظ جنوب سيناء يدعو مسئولى السياحة والاعلام فى أذربيجان لزيارة شرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يدعو مسئولى السياحة والاعلام فى أذربيجان لزيارة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يدعو مسئولى السياحة والاعلام فى أذربيجان لزيارة شرم الشيخ
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء أمس الخميس بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وفدا اعلاميا يمثل اشهر الصحف والقنوات الاعلامية بدولة اذربيجان، وقد ابدى الوفد عن سعادتة الكبرى لزيارة مدينة السلام واشادوا بالامن والامان فيها فضلا على مستوى النظافة والجمال وحرارة الاستقبال وأبدوا عن رغبتهم الشديدة لنقل هذه الصورة الجميلة إلى الراى العام والمسئولين فى بلادهم فور عودتهم.

وقد رحب المحافظ بالوفد واشار إلى زيارتة المثمرة العام الماضى لدولة اذربيجان ولقاءة برئيس الدولة وان الزيارات المتعددة للعديد من الوفود الاعلامية والسياحية المتبادلة وتشغيل خط الطيران المباشر ( باكو / شرم الشيخ ) لهو نتاج لهذة الزيارة كما تمنى توطيد اواصر الصداقة والتعاون بين واذربيجان وزيادة التعاون فى كافة المجالات، وقام بتقديم شرح وافى لامكانات مدينة شرم الشيخ السياحية وكذا المدن السياحية الاخرى بجنوب سيناء ( دهب / نويبع / طابا / كاترين ) وتميز كل مدينة بطابع سياحى خاص بها، واضاف ان الازمة التى نواجهها الان من جراء انخفاض السياحة جعلتنا نتجة نحو تنويع المصادر السياحية وفتح اسواق جديدة وكذا تطوير مدينة شرم الشيخ فهناك العديد من المشروعات الكبرى مثل انشاء ميناء عالمى لليخوت واقامة عدد من المدن الترفيهية العالمية وانشاء عدد من قاعات المؤتمرات الكبرى والتى تتسع لاعداد اكبر ومدينة للمعارض ومناطق للسياحة والتسوق، كما توقع عودة السياحة الروسية والانجليزية قبل نهاية العام.

كما وجة الدعوة إلى كافة المسئولين عن السياحة والاقتصاد والاعلام بدولة اذربيجان لزيارة شرم الشيخ فى اعياد الكرسماس القادمة للاستمتاع بشتاء شرم الشيخ وليالية السياحية اذى ليس لة مثيل فى العالم.


>- بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم قيادات ورؤساء قطاعات وعمال نظافة بشرم الشيخ
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