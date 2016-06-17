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"الشباب والرياضة" بدمياط تنفذ حملة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات

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"الشباب والرياضة" بدمياط تنفذ حملة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات "الشباب والرياضة" بدمياط تنفذ حملة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات
نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط حملة للتوعية ضد أضرار التدخين وتعاطى المخدرات، تحت شعار (أنت أقوى من المخدرات )، داخل مراكز الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضور الدكتورإبراهيم عسكر الباحث بصندوق مكافحة الإدمان.

وتأتى تلك الحملة فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأهمية توعية وتثقيف المجتمع والشباب والنشىء بخطورة وأضرار التدخين ومهالك تعاطى المخدرات، وانطلاقاً من الخطة القومية للقضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات ضمن برنامج رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وضرورة الإقلاع عنهما.

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