رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة تمهل الحكومة أسبوعا لخفض أسعار الغزل

عقدت رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، مساء أمس الخميس، اجتماعا ضم العشرات من أصحاب المصانع لبحث زيادة أسعار الغزل من 20 % إلى 34 %.

وأعلن أعضاء الرابطة منح الحكومة مهلة أسبوعا، حتى الخميس المقبل، وتقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والشركة القابضة للغزل والنسيج لتخفيض أسعار الغزل، وإلا سيقومون بغلق المصانع وذلك بعد الزيادات الجنونية فى أسعار الغزل.

فيما قام محمود الشامى عضو اتحاد الصناعات وحسن بلحة رئيس جمعية الغزل بالمحلة والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، بالاجتماع بالدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيجأ لبحث إلغاء الزيادة على الغزول، بعدما وعد بإلغاء الزيادات على أن يتم تطبيقها فى أغسطس المقبل وخصم 7%قيمة الزيادة التى تم رفعها الشهر الماضى.

فى الوقت الذى قام فيه أصحاب المصانع بالاتفاق على إخطار الأمن الوطنى لإنشاء شادر كبير بالمنطقة الصناعية والاعتصام بداخله لحين الاستجابة لمطالبهم وعدم رفع أسعار الغزول والتهديد بغلق مصانعهم فى الفترة القادمة .

- اجتماع طارئ لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة اليوم لبحث زيادة أسعار الغزول 20%

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