عبور 279 سفينة قناة السويس بحمولة 16.5 مليون طن خلال 6 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن القناة شهدت عبور 279 سفينة بحمولة 16.5 مليون طن، خلال الستة أيام الماضية من السبت وحتى أمس الخميس، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 137 سفينة بحمولة 7.9 مليون طن، ومن الجنوب عبور 142 سفينة بحمولة 8.6 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات AL NASRIYAH التابعة لجزر المارشال ومتجهة إلى السعودية بحمولة 159 ألف طن قادمة من إسبانيا، وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التابعة CIARA MSCلهونج كونج بحمولة 164 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الأحد، عبور 53 سفينة، بحمولة 3 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا، فيما عبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات STARLIGHT VENTURE التابعة لهونج كونج بحمولة 164 ألف طن.

وأكدت التقارير أن القناة شهدت يوم الاثنين عبور 29 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 13 سفينة بحمولة 700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELLY MAERSKبحمولة 171 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سريلانكا، فيما عبرت من الجنوب 16 سفينة بحمولة مليون طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC ZOE بحمولة 196 ألف طن.

وأوضحت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الثلاثاء عبور 53 سفينة بحمولة 3 ملايين و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 31 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAJESTIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى سنغافورا، بينما عبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال ORTHIS بحمولة 164 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 49 سفينة بحمولة مليونى و900 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانيةCMA CGM VASCODE GAMA بحمولة 185 ألف طن قادمة من مالطا، ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا AL MURAYKH بحمولة 200 ألف طن.

وتابعت التقارير أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 49 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC RAVENNA بحمولة 185 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة المتحدة، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC HAMBURGبحمولة 182 ألف طن.

عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

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