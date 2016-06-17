بالأرقام.. النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات التكميلية بمركز الفيوم

انتهت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب علي المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم ، منذ قليل،وسط تأمينات مشددة تحت إشراف اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وهو المقعد الذي أصبح شاغرا بوفاة النائب محمد مصطفى الخولى بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكدت نتائج فرز الأصوات التي أعلنت تحت إشراف المستشار ربيع زايد رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الفيوم وبرئاسة أمجد طلعت رئيس اللجنة الإدارية المشرفة علي الانتخابات إجراء جولة الإعادة بين المرشحين عمرو أبو السعود، وعبير سليمان بعد حصولها علي أعلي الأصوات بين المرشحين

وأشارت النتائج ألي حصول المرشح عمرو محمد نبيل أبو السعود "مستقل" علي 23 ألف و285 صوت، بينما حصلت المرشحة عبير محمد سمير حسن "مستقلة" علي 21 ألف و128 صوت ، وحصل المرشح محمد فؤاد زغلول "مستقل" علي 6 آلاف 848 صوت ، وحصل المرشح عبد الباسط عبد الصمد " مستقل" علي 463 صوت بينما ، وحصل المرشح فوزي سيد عبد السميع "مرشح حزب الوفد" علي 1418 صوت، وحصل المرشح رفعت أحمد عباس " مستقل" علي 997 صوت وحصل عماد محمد عبد التواب "مستقل" علي 478 صوت، وحصل كمال هاشم أحمد "مستقل" علي 276 صوت

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالدائرة 260 ألف ناخب وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 58 ألف و786 ناخبـ وبلغ إجمال الأصوات الصحيحة 54 ألف 993 صوت بينما بلغت الأصوات الباطلة 3763 صوت.

- غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز على المقعد الخالى لمجلس النواب بالفيوم

>