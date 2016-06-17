أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأرقام.. النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات التكميلية بمركز الفيوم

Google+ Print
بالأرقام.. النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات التكميلية بمركز الفيوم بالأرقام.. النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات التكميلية بمركز الفيوم
انتهت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب علي المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم ، منذ قليل،وسط تأمينات مشددة تحت إشراف اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وهو المقعد الذي أصبح شاغرا بوفاة النائب محمد مصطفى الخولى بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكدت نتائج فرز الأصوات التي أعلنت تحت إشراف المستشار ربيع زايد رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الفيوم وبرئاسة أمجد طلعت رئيس اللجنة الإدارية المشرفة علي الانتخابات إجراء جولة الإعادة بين المرشحين عمرو أبو السعود، وعبير سليمان بعد حصولها علي أعلي الأصوات بين المرشحين

وأشارت النتائج ألي حصول المرشح عمرو محمد نبيل أبو السعود "مستقل" علي 23 ألف و285 صوت، بينما حصلت المرشحة عبير محمد سمير حسن "مستقلة" علي 21 ألف و128 صوت ، وحصل المرشح محمد فؤاد زغلول "مستقل" علي 6 آلاف 848 صوت ، وحصل المرشح عبد الباسط عبد الصمد " مستقل" علي 463 صوت بينما ، وحصل المرشح فوزي سيد عبد السميع "مرشح حزب الوفد" علي 1418 صوت، وحصل المرشح رفعت أحمد عباس " مستقل" علي 997 صوت وحصل عماد محمد عبد التواب "مستقل" علي 478 صوت، وحصل كمال هاشم أحمد "مستقل" علي 276 صوت

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالدائرة 260 ألف ناخب وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 58 ألف و786 ناخبـ وبلغ إجمال الأصوات الصحيحة 54 ألف 993 صوت بينما بلغت الأصوات الباطلة 3763 صوت.

- غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز على المقعد الخالى لمجلس النواب بالفيوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365