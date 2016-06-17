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المركز الروسى يرصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال الـ24 الماضية

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المركز الروسى يرصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال الـ24 الماضية المركز الروسى يرصد 4 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال الـ24 الماضية
رصد المركز الروسى لتنسيق الهدنة فى سوريا انتهاك مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" - الذى يعد من المعارضة السورية - لوقف إطلاق النار (الهدنة) 4 مرات فى ريف دمشق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز، الذى يتخذ قاعدة "حميميم" الجوية باللاذقية مقرا له ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) مساء الخميس، أن المسلحين قصفوا مواقع الجيش الحكومى بمدافع هاون فى مدن جوبر وحوش الخياط وحرستا البصل.

وأشار المركز إلى أن أفراد تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى - ذراع تنظيم القاعدة - قصفوا من راجمات الصواريخ ومدافع هاون عددا من البلدات بقرى حماة ودمشق والقنيطرة، وكذلك فى حلب وريفها.

ولفت المركز إلى أن الطيران الروسى وكذلك السورى الحكومى لم يوجها أية ضربات إلى مواقع لمجموعات مسلحة سبق أن أعلنت انضمامها إلى وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن نظام التهدئة المعلن فى مدينة حلب لمدة 48 ساعة، منذ حلول اليوم لا يزال قائما .. أما فى منطقة داريا بريف دمشق فتم تمديد نظام التهدئة حتى انقضاء الـ18 من هذا الشهر.

وأشار الى أن العسكريين الروس قاموا بإيصال 10 أطنان من الشحنات الإنسانية ، بما فيها الدقيق إلى سكان بلدتين فى ريف حماة ، وكذا إسقاط شحنة إنسانية دولية يزيد وزنها عن 18 طنا لسكان مدينة دير الزور المحاصرة من قبل "داعش" من على متن طائرة روسية.
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مصر 365

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