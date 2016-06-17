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ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بالقاهرة

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ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بالقاهرة ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بالقاهرة
ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 1208 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر ومغشوشة داخل محل غير مرخص وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والمقلدة لكبرى الماركات ذات المنشأ الأجنبى الخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنها أسفرت عن ضبط مديره المسئول وضبط 1208 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.


>ضبط صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربائية المغشوشة بالقاهرة
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مصر 365

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