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وفاة ربة منزل أشعلت النيران فى جسدها لخلافات مع زوجها

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وفاة ربة منزل أشعلت النيران فى جسدها لخلافات مع زوجها وفاة ربة منزل أشعلت النيران فى جسدها لخلافات مع زوجها
لفظت ربة منزل من قرية تلات بمركز الفيوم أنفاسها الأخيرة، بعدما سكبت كمية من الوقود علي جسدها وأشعلت النيران فى نفسها، لوجود خلافات بينها وبين زوجها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود بلاغ من عبد المطلب م أ 29 سنة فلاح ومقيم بقرية تلات بدائرة المركز يؤكد نه فوجئ بقيام زوجة شقيقه غادة أ ع 35 سنة ربة منزل بسكب كمية من الوقود علي جسدها واشعال النيران فى نفسها داخل دورة المياه مما تسبب في وفاتها في الحال وبسؤال زوجها رمضان م 37 سنة أكد أن زوجته أقدمت علي الإنتحار لخلافات بينهما بسبب اعتراضه على زيارتها لأشقائها رغما عنه، وأكد أنه حاول إخماد النيران التي اشعلتها بجسها ولكنه لم يتمكن ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 4495 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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