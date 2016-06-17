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ضبط تجار مخدرات وأسلحة وألعاب نارية ومئات المخالفات المرورية بالسويس

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ضبط تجار مخدرات وأسلحة وألعاب نارية ومئات المخالفات المرورية بالسويس ضبط تجار مخدرات وأسلحة وألعاب نارية ومئات المخالفات المرورية بالسويس
أعلنت مديرية أمن السويس تنفيذ حملة أمنية موسعة تم خلالها، ضبط 10 من تجار المخدرات ، و ضبط 18 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، كما قامت إدارة شرطة مرور السويس بضبط 1987 مخالفة مرورية متنوعة داخل شوارع محافظة السويس.

كان اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام، وحائزي الأسلحة.

وقامت قوات الشرطة بالسويس بضبط 10 من تجار المخدرات وبحوزتهم أنواع مختلفة من المخدرات، من بينها أقراص مخدرة والحشيش، كما قامت قوات الشرطة بضبط 18 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء .

كما تمكنت قوات الشرطة، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم كميات من الألعاب النارية ، كما قامت قوات شرطة مرور السويس بضبط 22 دراجة نارية بدون ترخيص، وضبط 1987 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع السويس.

- مدير أمن السويس يكشف لـ"اليوم السابع": نفذنا فى الـ100 يوم الماضية أكبر حملة أمنية بتاريخ المحافظة.. ويؤكد: "معنديش حاجة اسمها قاتل يهرب".. و"ركبنا ومراوح وتكيفات فى 90% من غرف الحجز بأقسام الشرطة"
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