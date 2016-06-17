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صراع الصفقات - ' هل حذاء إبراهيموفيتش يؤكد انتقاله إلى يونايتد '

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لأنه زلاتان إبراهيموفيتش فاهتمام الإعلام به ليس مجرد نشر أخبار عنه فقط، بل يصل الأمور لتصوير حذائه الشخصي في التدريبات. وهذه المرة "قد تُثبت الصورة انتقاله إلى مانشستر يونايتد".

إبراهيموفيتش أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان.

سكاي سبورتس خرجت وأكدت وفقا لمصادرها الخاصة اقتراب إبرا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد ولمدة موسم وذلك قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا. (طالع التفاصيل)

صحيفة ذا صن الإنجليزية نشرت صورة لإبراهيموفيتش خلال مران السويد يوم الخميس استعدادا لمواجهة إيطاليا.

صورة تُظهر ارتداء إبراهيموفيتش لحذاء رياضي من "أديداس" على عكس ما كان يرتدي منذ بداية البطولة.

أمام أيرلندا ظهر إبراهيموفيتش مرتديا حذاء من "نايكي". على عكس ما ظهر به في مران استعدادا لمواجهة إيطاليا.

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*إبراهيموفيتش أمام أيرلندا بحذاء نايكي*

"أديداس" هو الراعي الرسمي لنادي مانشستر يونايتد. لتتنبأ الصحيفة باقتراب انضمام إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد.

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*إبراهيموفيتش في التدريبات بحذاء أديداس*

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فيديو اليوم السابع

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