مركز الملك سلمان للإغاثة.. الواجهة الإنسانية للمملكة

يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الواجهة الإنسانية للمملكة العربية السعودية، ويتخذ من المعايير والمبادئ الإنسانية العالمية مرجعاً في جميع تدخلاته التي تدعمها أنظمة المملكة العربية السعودية وتوجيهات القيادة الرشيدة الحاثة على كل ما فيه رفعة للإنسان في كل زمان ومكان ومن باب أولى في الأزمات والكوارث وخاصة للفئات الأشد ضعفاً الأطفال والنساء.

460 مليون دولار قيمة المساعدات المقدمة لليمن حتى يونيو 2016م.. واعتماد 110 ملايين دولار للنصف الثاني

وبالنظر إلى التاريخ تعدّ المملكة من الدول الداعمة لجميع القرارات والاتفاقيات الدولية التي تُعنى بالأطفال فهي إما صادقت أو انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1995 وبرتوكولاتها الاختيارية.

دعم مشروعات التغذية والصحة والتطعيم والإصحاح البيئي والتعليم والدعم النفسي والحماية للطفل اليمني وأمه

وفي الشأن اليمني، التزمت المملكة العربية السعودية كذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبلغ 274 مليون دولار أميركي "أي ما يعادل مليار ريال سعودي" وهو المبلغ الكلي الذي أعلنته الأمم المتحدة بندائها العاجل لليمن في أبريل 2015. ولم تتوقف مساعدات مركز الملك سلمان لليمن على النداء العاجل للأمم المتحدة بل تخطتها إلى مساعدات إضافية تم تقديمها عبر منظمات دولية ومحلية يمنية بلغ إجمالي تلك المساعدات ما يعادل 186مليون دولار أميركي، حيث بلغت قيمة جميع المساعدات المقدمة لليمن حتى يونيو 2016م أكثر من 460 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى هذا اعتمد المركز مبلغ 110 ملايين دولار أميركي للمشروعات بخطته للنصف الثاني من عام 2016.

أما فيما يخص المساعدات الإنسانية الخاصة بالأطفال والنساء فقد دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعات تغذية الأطفال والصحة والتطعيم والإصحاح البيئي والتعليم والدعم النفسي والحماية حيث استفاد من هذه المساعدات أكثر من اربعة ملايين طفل يمني.

كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمويلاً لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف " UNICEF بمبلغ قدره 29.6 مليون دولار أميركي حيث قُدمت بموجبه خدمات طبية وتطعيم وتغذية ومياه الشرب النظيفة وصرف صحي لعدد اربعة ملايين طفل وأكثر من 500,000 امرأة مرضع وحامل داخل اليمن وفق التقرير الصادر من منظمة "اليونيسف-مكتب اليمن" بتاريخ 30 أبريل 2016.

وفي مجال الغذاء والتغذية قدم مركز الملك سلمان تمويلا بمبلغ 145.4 مليون دولار أميركي لبرنامج الغذاء العالمي تم بموجبه تقديم غذاء وتغذية لأكثر من مليوني شخص شهرياً في اليمن استفاد منه 1.3 مليون مستفيد من النساء والأطفال في 19 محافظة يمنية وفق التقرير الصادر من برنامج الغذاء العالمي بتاريخ 2 يونيو 2016.

وفيما يختص بمجال الصحة الإنجابية وصحة الأمومة والطفولة فقد قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ وقدره 2.6 مليون دولار أميركي لعدد 300,000 امرأة وعدد 67,250 طفل وطفلة مستفيدين من برامج الحماية حسب المشروع المقدم من المنظمة للمركز.

كما قام المركز بتمويل منظمة الصحة العالمية "WHO" بمبلغ وقدرة 16 مليون دولار أميركي لتقديم خدمات الأمومة والطفولة "التطعيم والتغذية والرعاية الصحية" لأكثر من 3.8 مليون امرأة و3.4 مليون طفل يمني لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً حسب المشروع المشترك مع المركز.

ومول مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " FAO " بمبلغ 5.8 مليون دولار أميركي استفاد منها 390,785 امرأة و125,333 طفلاً وطفلة.

وفي شأن المساعدات المقدمة للاجئين اليمنيين في جيبوتي فقد قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمويل بمبلغ 350,000 دولار أميركي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " UNICEF لتقديم خدمات لأكثر من 7,600 طفل وامرأة.

وفي مجال المياه والإصحاح البيئي قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الهيئة الطبية الدولية الأميركية "IMC" تمويلًا بمبلغ 777,341 دولار أميركي قدمت بموجبه خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 617,159 طفل وامرأة في مختلف محافظات اليمن وفق التقرير الصادر من المنظمة.

ومن خلال دعمه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" قدم المركز مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي استفاد من المشروع 475,648 من الرجال والنساء والأطفال.

وبالإضافة لهذا فقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باستيعاب أكثر من 285,644 طالباً وطالبة يمنية "دون سن 18 سنة" في مدارس المملكة وهم من الذين دخلوا المملكة مع أسرهم بعد الأزمة في اليمن حيث تم منحهم حق الإقامة المؤقتة والتعليم.

أكثر من أربعة ملايين طفل يمني استفادوا من المساعدات

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات من التمور لليمنيين

مساعدات غذائية متنوعة

المملكة مدت يدها الحانية للاجئين اليمنيين في جيبوتي