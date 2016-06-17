ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فهد

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقب صلاة العشاء أمس، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز -رحمها الله-.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وزوج الفقيدة صاحب السمو الأمير د. تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة أصحاب السمو الأمراء (سلطان، ومحمد، وفهد)، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتوسط أصحاب السمو الأمراء

ولي العهد يقدم واجب العزاء لزوج الفقيدة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير

الأمير أحمد يتلقى التعازي

ولي العهد يقدم العزاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز

الأمير محمد بن نايف وحديث مع أمير الرياض

سمو ولي العهد مع مفتي عام المملكة

زوج وأشقاء الفقيدة يتلقون تعازي أصحاب السمو الأمراء

.. ويحملون نعش الأميرة الجوهرة بنت فهد