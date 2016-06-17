ولي ولي العهد يستعرض مجالات التعاون العسكري مع وزير الدفاع الأميركي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في واشنطن أمس مع وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل تطويرها. كما اجتمع سموه مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين. وجرى بحث التعاون القائم بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويره، إلى جانب جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

السيناتور كوتن: ناقشنا القضايا الاقتصادية و«رؤية 2030».. ومكافحة الإرهاب والعدوان الإيراني في سورية والعراق واليمن

كما عقد ولي ولي العهد عددًا من الاجتماعات الثنائية والموسعة مع رؤساء وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث جرى تبادل الآراء حول تطوير التعاون في عدد من الجوانب السياسية والأمنية.

السفير ويستفول: الولايات المتحدة تقدّر شراكتها مع المملكة وتتطلع لمعرفة تفاصيل برنامج التحول الوطني «2020»

والتقى ولي ولي العهد أمس وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر، وجرى بحث المجالات التجارية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. إلى ذلك أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتن عمق التعاون والشراكة الوثيقة، وقال عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكونغرس: "أقدر التبادل المثمر والصريح لوجهات النظر مع ولي ولي العهد، الذي يعكس الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين بلدينا، وكان تركيزنا الرئيس على المصالح الأمنية المتبادلة، وجهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وداعش والتهديد الذي يشكله العدوان الإيراني في سوريا والعراق واليمن، والشرق الأوسط". وأضاف: "كما تطرقنا للقضايا الاقتصادية، ورؤية المملكة 2030، وهي المبادرة الواعدة من ولي ولي العهد التي ستؤدي إلى تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي في القرن الحادي والعشرين وفي السنوات المقبلة". قال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جوزيف ويستفول: أن العلاقات الثنائية، تؤكد أهمية مواصلة العمل معًا لمعالجة مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والتجارة، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة. وأوضح أن الولايات المتحدة تقدّر شراكتها مع المملكة، وأنها تتطلع إلى الاطلاع أكثر على تفاصيل رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزيرة التجارة الأميركية