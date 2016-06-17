أحلام تبحث عن مهندسي ديكور مغربي لهذا السبب

نشرت الفنانة أحلام على صفحتها على "إنستقرام"، صورة لصالون مغربي تقليدي، وطلبت من متتبعيها مدها باسم شركة بإمكانها أن تحقق لها مرادها، حيث كتبت: "صباح الورد في حد يعرف شركه تعمل هذا النوع من الديكور.. ديكور مغربي أو ديكور فاسي"، وهو ما تفاعل معه جمهورها ومتتبعوها فمدها بعضهم بأسماء بعض الشركات المتخصصة في الخليج، في حين طلب منها البعض زيارة المغرب ولقاء الصناع المغاربة.

وأجمعت معظم التعاليق على ضرورة زيارة أحلام للمغرب ولقائها بصناع مغاربة بدل الأجانب الذين يقلدون الصناعة المغربية، وضربوا لها مثلاً في ذلك قصر الشيخ محمد بن راشد، مؤكدين لها أنه لا يوجد أفضل من الصالون والجلسة المغربية.

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