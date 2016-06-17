أسماء المنور تفتتح معرضاً في جدة

نشرت الفنانة المغربية أسماء المنور عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" صورة لها أرفقتها بالتعليق التالي " انتظرونا يوم السبت 18 يونيو بجدة أحد أهم المعارض بالخليج والشرق الأوسط اليوم الختامي برعايتي هذه السنة . (الحضور للنساء فقط ) ".

الفنانة المغربية أسماء المنور ستقوم برعاية معرض " كوريدور إكسبو 2016″، وهو حدث كبير على مستوى ‏السعودية في مجال ‏الأزياء و‏الصحة و‏الجمال، إلى جانب أشهر الفنانات والإعلاميات على مستوى الخليج و‏الشرق الأوسط، كالممثلة السعودية نيرمين محسن والإعلامية والمنتجة الأردنية علا الفارس.

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