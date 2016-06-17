أسماء المنور تفتتح معرضاً في جدة
الخميس 16-06-2016 21:24
نشرت الفنانة المغربية أسماء المنور عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" صورة لها أرفقتها بالتعليق التالي " انتظرونا يوم السبت 18 يونيو بجدة أحد أهم المعارض بالخليج والشرق الأوسط اليوم الختامي برعايتي هذه السنة . (الحضور للنساء فقط ) ".
الفنانة المغربية أسماء المنور ستقوم برعاية معرض " كوريدور إكسبو 2016″، وهو حدث كبير على مستوى السعودية في مجال الأزياء والصحة والجمال، إلى جانب أشهر الفنانات والإعلاميات على مستوى الخليج والشرق الأوسط، كالممثلة السعودية نيرمين محسن والإعلامية والمنتجة الأردنية علا الفارس.
تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين
ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"