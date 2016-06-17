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زوج غادة عادل يشكوها لجمهورها .. والسبب

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الخميس 16-06-2016 21:33

تقدم المخرج مجدي الهواري بشكوى لجمهور زوجته النجمة غادة عادل، بعدما فشل طوال يومين في إقناعها بالكشف عن تفاصيل مسلسلها الجديد "الميزان"، خاصة مع تصاعد الأحداث بسرقة أوراق مهمة من حقيبة يدها ضمن أحداث العمل.

الهواري نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "الفيس بوك" تدوينة ضاحكة قال فيها: "حد يصدّق أن بقالي يومين بتحايل علي مراتي علشان تقولي آيه اللي حيحصل في المسلسل !! ومش عايزه تحكيلي"، مع هاشتاق باسم المسلسل "الميزان.

المثير أن غادة امتنعت عن الرد على غير عادتها، بينما تضامن جمهورها مع زوجها وطالبوه بالكشف عن سر الحلقات القادمة، إذا نجحت جهوده في إقناع زوجته بتطور أحداث شخصية نهى بطلة مسلسل "الميزان"، بينما أقنعه البعض بقراءة السيناريو أثناء نومها لمعرفة ما سيحدث.

ترى هل تفعلها غادة عادل وتكشف أسرار مسلسل "الميزان" لزوجها أم تواصل لعبة الغموض؟

 

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