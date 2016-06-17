صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يحذر من مسلسلي "الطبال" و"الكيف"

للعام الثاني على التوالي أصدر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، تقريراً عن الأعمال الدرامية التي تروج للتدخين والإدمان وشرب الكحوليات ضمن دراما رمضان مؤكداً، أن مسلسلات هذا العام شهدت عرض 348 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في خمسة أيام فقط.

التقرير المنشور عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بموقع "الفيس بوك" أكد أن دراما رمضان 2016 شهدت بأول خمسة أيام 272 مشهد تدخين بإجمالي 7 ساعات و27 دقيقة، و76 مشهد تعاطي مخدرات وكحوليات بإجمالي ساعتين و35 دقيقة، وذلك خلال الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان، وجاء مسلسل "الطبال" للفنان أمير كرارة على رأس القائمة السوداء بـ 25 مشهد تدخين بإجمالي ساعة كاملة و10 مشاهد تعاطي مخدرات بإجمالي 33 دقيقة، ويليه مسلسل "الكيف" لباسم سمرة بـ 19 مشهد تدخين بإجمالي 54 دقيقة و12 مشهد تعاطي مخدرات بإجمالي 32 دقيقة .

قائمة الأعمال الدرامية الأقل احتواء على مشاهد تعاطي المخدرات تصدرها مسلسل "هبة رجل الغراب" للفنانة ناهد السباعي، ومسلسل "نيلي وشريهان" للنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم و مسلسل "سقوط حر" للفنانة نيللي كريم، ومسلسل "رأس الغول" للفنان محمود عبد العزيز، ومسلسل "القيصر" للفنان يوسف الشريف، و"هي ودافنشي" للنجمة ليلى علوي، ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة" للفنانة داليا البحيري.

يذكر أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالحكومة المصرية سبق وأعلنت عن مكافأة مليون جنيه مصري للمسلسل الخالي من التدخين، فهل ستذهب لناهد السباعي ونجوم "هبة رجل الغراب" أم للثنائي "نيللي وشريهان"؟

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