توم كروز وراسل كرو يصوران فيلمهما في المغرب

يستعد النجمان توم كروز Tom Cruise وراسل كرو Russell Crowe، لبدء تصوير مشاهد جديدة من فيلم "The Mummy" في استوديوهات مدينة ورزازات "هوليوود المغرب"، وفي بعض المناطق الصحراوية بالشرق الجنوبي للمملكة، كالريصاني والراشيدية ومرزوكة والحبل المدور و أرفود.

ومنح المركز السينمائي المغربي رخصة تصوير لطاقم الإنتاج الذي تشرف عليه شركة "يونيفرسال"، تمتد من 20 يونيو الجاري وحتى الثالث من يوليو المقبل، حسب ما أورده المركز.

يشار الى ان أجزاء من هذا المشروع السينمائي الضخم صورت بمدينة أوكسفورد ببريطانيا، وهو من إخراج أليكس كوتزمان Alex Kurtzman.

العمل من بطولة Annabelle Wallis و Sofia Boutella الى جانب كروز وكرو.