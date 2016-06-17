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قنصل أمريكا بالإسكندرية: العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تنمو فى كافة المجالات

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قنصل أمريكا بالإسكندرية: العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تنمو فى كافة المجالات قنصل أمريكا بالإسكندرية: العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تنمو فى كافة المجالات
أكد القنصل الأمريكي بالأسكندرية ستيفن فيكن، أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر تشهد نموا وتطورا ملحوظا في كافة المجالات.

ولفت فيكن - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى توقيع اتفاقيات عديدة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مشددا على أهمية وعمق العلاقات بين الجانبين وتبادل الزيارات بين المسئولين ، فهناك العديد من المسئولين وأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين زاروا خلال الفترة الماضية لبحث أوجه التعاون بين الدولتين وتعزيزها.

وكشف عن افتتاح مقر للقنصلية الأمريكية بالأسكندرية بفندق فلسطين بحدائق المنتزة بالأسكندرية مع شهر أغسطس المقبل ، ما يساهم في إقامة مزيدا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وأعلن أن القنصلية تنفذ مشروعا لحماية آثار منطقة كوم الشقافة بوسط الأسكندرية ، ويهدف الي العمل علي رفع منسوب المياه الجوفية بما يحافظ علي تلك المعالم الأثرية والتراث الإنساني.

وحول الإنتخابات الرئاسية الأمريكية رجح القنصل الأمريكي فوز هنري كلينتون علي منافسها في الإنتخابات.
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مصر 365

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