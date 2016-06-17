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مسيرة كبرى ضد الإرهاب بإيطاليا 14 أكتوبر.. ودعوة مسئولين مصريين للمشاركة

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مسيرة كبرى ضد الإرهاب بإيطاليا 14 أكتوبر.. ودعوة مسئولين مصريين للمشاركة مسيرة كبرى ضد الإرهاب بإيطاليا 14 أكتوبر.. ودعوة مسئولين مصريين للمشاركة
تنظم الرابطة الأوروبية للمسلمين، مسيرة كبرى فى مدينة جنوة الإيطالية، 14 أكتوبر القادم، لإدانة الهجمات الإرهابية باسم الإسلام، ونبذ الإسلاموفوبيا، ودعم المهاجرين، حسبما صرح رئيس الرابطة ألفريدو مايوليز لـ"اليوم السابع" عبر "سكايب"، اليوم الخميس.

تحت اسم "مسيرة السلام"، سوف تتضمن المسيرة ثلاث صلوات، الأولى يهودية، وتليها مسيحية، وتنتهى بصلاة الجمعة، فى محاولة للتأكيد على الوحدة بين الأديان فى نبذ العنف، كما أشار "مايوليز" إلى أن المسيرة تهدف إلى "تعزيز الحوار بين الأديان ونبذ القتل باسم الدين، كما تدعم المهاجرين الذى يهربون من الحروب، ومع ذلك تلاحقهم الاتهامات بالإرهاب".

وتأمل الرابطة فى أن يشارك مسلمو دول العالم فى المسيرة، ليعبروا عن أنفسهم، وأكد "مايوليز" على مشاركة أفراد الشرطة الإيطالية بالمسيرة بالزى الرسمى لأول مرة.

وأشار إلى أن الرابطة تدرس دعوة مسئولين مصريين من ، لحضور المؤتمر الذى سينعقد بعد المسيرة فى ذلك اليوم، وسيحضره ممثلون عن الحكومة الإيطالية وحكومات عربية أيضًا- مما يتيح "فرصة جيدة - حسبما وصف - لحل أى مشكلات بين الجانب المصرى والإيطالى، خاصًة بعد حادثة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة.


>ضغوط أوروبية فى قضية ريجينى.. رئيس حكومة إيطاليا أمام البرلمان الأوروبى: نبذل أقصى جهود للوصول للحقيقة.. وموجيرينى: تحدثت مع وزير الخارجية المصرى.. وأوروبا تدعم المبادرات الإيطالية

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