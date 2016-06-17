حامد بن زايد يحضر مأدبة بوتين ويبحث التعاون مع رئيس صندوق الاستثمار الروسي

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مأدبة عشاء رسمية أقامها فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في قصر قسطنطين، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2016 الذي يقام بمدينة سان بطرسبورغ تحت شعار «على عتبة واقع اقتصادي جديد».

ونقل سموه، خلال لقائه الرئيس الروسي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفلاديمير بوتين، وتمنياتهما للشعب الروسي الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

وتبادل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع فلاديمير بوتين حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وحضر المأدبة عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي والرؤساء التنفيذيين والخبراء ومستشاري الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

من جهة ثانية التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2016، كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها لآفاق أوسع وأرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء أيضاً بحث أوجه التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأهمية الارتقاء بها إلى المستويات المرجوة، إضافة إلى توفير كل الدعم والتسهيلات للشركات والمؤسسات في الاستثمار المشترك.

وتطرق الحديث إلى أهم القضايا التي يبحثها المنتدى الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بكيفية تنشيط الاقتصاد العالمي، والوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة ودور الدول والمؤسسات الدولية ذات الصلة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.