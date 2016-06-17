96.8 % نسبة نجاح العلمي في أبوظبي

بلغت نسبة نجاح طلبة الصف الثاني عشر (القسم العلمي) على مستوى إمارة أبوظبي 96.8 %، مقارنة بنسبة 80.1% لطلبة القسم الأدبي، وذلك وفقاً لتقرير أصدره مجلس أبوظبي للتعليم أمس.

وحققت الإناث تفوقاً طفيفاً على الذكور في القسم العلمي بأبوظبي، حيث بلغت نسبة نجاح الإناث 97.3 % مقارنة بنسبة نجاح 96.1 % للذكور، أما على صعيد القسم الأدبي فحققت الإناث في القسم الأدبي نسبة نجاح 86 %، مقارنة بنسبة نجاح 74.1 % للذكور.

ووفقاً للتقرير حققت مدينة العين أعلى نسبة نجاح في القسم العلمي وبلغت 97.8 % تلتها المنطقة الغربية بنسبة نجاح 97.7 %، ومدينة أبوظبي 95.9 %، أما على صعيد القسم الأدبي فسجلت المنطقة الغربية أعلى نسبة نجاح وبلغت 86 %، والعين 85 % ومدينة أبوظبي 75 %.

وحققت المدارس الخاصة معدلات نجاح تفوق المدارس الحكومية بصورة ضئيلة، حيث بلغت نسبة نجاح طلبة المدارس الخاصة القسم العلمي97.1 %، مقارنة بنسبة 96.8 % للحكومة، فيما بلغت نسبة نجاح طلبة المدارس الخاصة القسم الأدبي 91.1 % مقارنة بنسبة 90.3 % القسم الأدبي.

مرونة

وتسلم طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي في أبوظبي صباح أمس شهاداتهم في المرحلة الثانوية دون اية معوقات، فيما رصدت «البيان» حرص عدد من المدارس الحكومية على توفير خدمة تصديق الشهادات لطلبة الثانوية بعد استلامها، وذلك تسهيلاً عليهم لاستيفاء متطلبات القبول في المرحلة الجامعية.

وقال عمر عبد العزيز مساعد مدير مدرسة خليفة بن زايد الثانوية أن نسبة النجاح في القسم الأدبي بالمدرسة 71 % والعلمي 83 %، بينما حقق طالب بالقسم العلمي أعلى معدل بالمدرسة وبلغ 98.6 %، مشيراً إلى أن نسبة النجاح في مختلف المواد تراوحت ما بين 80 % إلى 95 %، وبلغ أعلى معدل نجاح للقسم الأدبي في مادة التاريخ بنسبة 93.7 % كما بلغت في الرياضيات والفيزياء للأدبي 87.3% و88.7% على الترتيب، أما على صعيد القسم العلمي فقد بلغ أعلى معدل نجاح في اللغة العربية بنسبة 94.2% وتراوحت الأحياء والفيزياء ما بين 87 % و85 %.