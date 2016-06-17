جامعة محمد بن راشد للطب تعتزم التوسع في زراعة الأعضاء مستقبلاً

بلغ عدد المرضى المصابين بالفشل الكلوي في الدولة بين 2000 و 2500 من مختلف الأعمار والجنسيات حسب إحصائية طبية جديدة أعلن عنها على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته مدينة دبي الطبية للإعلان عن بدء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برنامج زراعة الكلى بعد نجاح أول عملية زراعة كُلَى في دبي بالتعاون مع ميديكلينيك مستشفى المدينة، حيث تم إجراء الزراعة لشابة إماراتية تبلغ من العمر 29 عاماً، تعاني من فشلٍ كلوي ناتج عن إصابتها بمرض السكري.

وقال الدكتور عامر الشريف المدير التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية إن عدد عمليات زراعة الكلى في الدولة وصل لغاية الآن إلى 127 حالة، لافتا إلى أن جميع الحالات تم التبرع بالكلى لها من خلال الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف الدكتور عامر إن هناك خطة مستقبلية للتوسع في البرنامج ليشمل زراعة الأعضاء الأخرى انسجاماً مع النهج الواضح للدولة وحرصها الدائم على خدمة الإنسان والإنسانية، وعملها المتصل لتوفير مختلف المقومات التي تمنح الإنسان حياة سعيدة وهانئة وفي مقدمتها الرعاية الصحية المتميزة، في الوقت الذي يسهم فيه البرنامج أيضاً في توحيد جهود البرامج الطبية والعلمية المماثلة في المنطقة بما يعظم النتائج المرجوة من ورائها ويوسِّع دائرة الاستفادة منها.

وأعرب الدكتور عامر شريف عن شكره وتقديره للفريق الطبي المشترك بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وميديكلينيك مستشفى المدينة لما قدموه من جهد وما أظهروه من كفاءة كانا سبباً، بعد التوفيق من الله عزّ وجلّ، في إنجاح الجراحة الأولى ضمن برنامج الجامعة لزراعة الأعضاء.